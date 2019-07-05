Жозе Алесио: У «Араза» хорошие шансы выйти из группы

Главный тренер азербайджанского «Араза» Жозе Алесио прокомментировал итоги жеребьевки основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, где его команда сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Халле-Гойком» (Бельгия) и «Херсоном» (Украина).

«Можно сказать, мы попали в сложную группу. «Бенфика» стала чемпионом Португалии, обыграв в плей-офф последнего победителя Лиги чемпионов. Учитывая результаты, можно смело заявить, что португальцы – фавориты нашей группы. Представитель Бельгии тоже силен. Три года подряд они становятся чемпионами своей страны. В прошлом сезоне они играли в элитном раунде ЛЧ. К тому же, они будут хозяевами нашей группы. Непростой соперник и «Херсон». Команду возглавляет испанский специалист, имеющий в наличие 4-5 бразильцев. Отмечая силу своих соперников, мы ни в коем случае не преуменьшаем свои возможности. «Араз» является непростым противником для них всех», — заявил Алесио.

Несмотря на вышеперечисленное, бразильский специалист высоко оценивает шансы своей команды: «У нас хорошие шансы выйти из группы. Из этой группы в элитный раунд пройдут три команды. По большому счету, одна победа может гарантировать нам это. С другой стороны, еще нужно сформировать хороший состав. Пока в моем расположении мало игроков. Необходимо усилить команду качественными игроками. Будем действовать по плану». (ФФА)