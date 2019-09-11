Жорди Кардонер: «Месси может делать то, что считает нужным»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказался о контракте форварда Лионеля Месси, сообщает Sports.ru.

«Мы спокойны и настроены позитивно. Лионель может делать то, что считает нужным. У него особенный контракт (в контракте Месси есть пункт, по которому он может покинуть команду в конце каждого сезона – ), потому что он тот, кто он есть.

Это уступка, на которую мы пошли для него и других игроков, которые заслуживали этого. Я бы хотел, чтобы Месси оставался столько, сколько он захочет играть за наш клуб».

| 2019-09-11T20:46:24+00:00 11 сентября 2019, 22:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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