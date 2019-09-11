Жорди Кардонер: «Месси может делать то, что считает нужным»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер высказался о контракте форварда Лионеля Месси, сообщает Sports.ru.

«Мы спокойны и настроены позитивно. Лионель может делать то, что считает нужным. У него особенный контракт (в контракте Месси есть пункт, по которому он может покинуть команду в конце каждого сезона – ), потому что он тот, кто он есть.

Это уступка, на которую мы пошли для него и других игроков, которые заслуживали этого. Я бы хотел, чтобы Месси оставался столько, сколько он захочет играть за наш клуб».