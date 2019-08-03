Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман назвала статью CNN лицемерной

Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа. По ее словам, сообщение о том, что они с мужем проводят «прощальное турне», устраивая ужины с друзьями перед скорым отъездом из России, некорректны и лицемерны.

«Я редко высказываюсь о некорректных публикациях СМИ, — я переносила их годами, так как это часть публичной жизни. Однако я никогда не использовала свой аккаунт в Instagram, чтобы поддержать абсолютно сфабрикованные CNN заявления о нашем [предстоящем] отъезде из Москвы и некоем «прощальном турне», которое длится «несколько месяцев», — написала она на своей странице в Instagram.

Официальное сообщение об отставке посла Хантсмана «скоро последует», и затем семья главы американской дипломатической миссии попрощается с друзьями, сообщила жена посла. «Но статья, которую делали три репортера, которые даже не являются членами московского бюро [CNN], лицемерна. Наша работа здесь была тяжелой и эмоционально выматывающей с учетом высылки наших многочисленных коллег. «Прощальных туров» здесь не бывает», — добавила она.

Публикация, в которой CNN сообщил о том, что отставка Хантсмана стала темой для телефонного разговора между президентами США и России, вышла 2 августа. В ней говорилось, что глава американской дипмиссии может покинуть Москву до конца 2019 года.

Источник телеканала в посольстве США в Москве также сообщил, что в последние несколько месяцев Хантсман и его жена заняты чем-то вроде «прощального тура», проводят ужины с другими дипломатами, словно готовятся покинуть страну. Кроме того, сообщил телеканал, Мэри Кей Хантстман выложила на свою страницу в Instagram фотографии в компании с морскими пехотинцами, которые обеспечивают безопасность посольства США, и прогулку с мужем вдоль Москвы-реки.

Ранее о том, что Ханстман к концу года может покинуть свой пост и вернуться в Вашингтон, сообщал The Atlantic. По данным издания, дипломат планирует выдвигаться на пост губернатора штата Юта.