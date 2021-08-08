Итальянские карабинеры арестовали Марию Личчарди, которая, как полагает неаполитанское управление по борьбе с мафией, возглавляет преступный клан из крупной преступной группировки каморра.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает в субботу газета la Stampa.

Задержание было проведено в римском аэропорту «Чампино», откуда 70-летняя женщина собиралась вылететь в Испанию. Карабинеры арестовали ее в момент сдачи багажа. Как отмечается, в этот момент Личчарди сохраняла полное спокойствие.

Личчарди, как считают правоохранители, управляла одноименным преступным кланом, который основал ее брат Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Он скончался в тюремной камере в 1994 году. Сама Личчарди провела в заключении восемь лет, после чего в 2009 году взяла бразды правления кланом, заработав прозвища Малышка и Кровавая Мэри.

Клан Личчарди занимался рэкетом, незаконной торговлей, махинациями на аукционах и отмыванием преступных доходов. При этом он не имел конфликтов с другими группировками, избежав кровопролитных мафиозных войн в северных кварталах Неаполя.

Личчарди, управляя кассой клана, оказывала поддержку семьям оказавшихся за решеткой мафиози, что позволяло им не переходить на сторону закона и не сотрудничать с правоохранителями. Кроме того, ей удалось наладить настолько четкий контроль над своим районом, что благодаря сети «дозорных» она смогла избежать задержания в ходе крупной операции в июне 2019 года, когда под арестом оказались почти 130 человек.