Завтра на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на 9 октября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Утром местами будет туман, изморось. Временами усиливающийся юго-западный ветер днем перейдет в сильный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 14-17, днем 21-24 градуса тепла, в Баку ночью будет 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм до 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

9 октября в районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, дожди. Утром местами будет туман. Прогнозируется сильный западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью ожидается 6-11, днем 14-19 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 9 октября на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, который днем перейдет в сильный северо-западный ветер, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

Министерство предупреждает, что днем 9 октября в Баку и на Абшеронском полуострове северо-западный ветер временами усилится.