Защита Кочаряна обжалует решение о его аресте

Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.

Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.

«Решение Апелляционного суда, безусловно, будет обжаловано», — сказала Саакова. По ее словам, сейчас защита Кочаряна ждет текст решения для обращения в Кассационный суд.