Защита Кочаряна обжалует решение о его аресте

Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна обжалует решение Апелляционного суда о его аресте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.

Во вторник Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд.

«Решение Апелляционного суда, безусловно, будет обжаловано», — сказала Саакова. По ее словам, сейчас защита Кочаряна ждет текст решения для обращения в Кассационный суд.

| 2019-06-25T16:57:25+00:00 25 июня 2019, 19:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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