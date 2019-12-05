Заложники бакинских приютов: народ не оплатит — собак усыпят?

Баку, по примеру других крупных городов, обзавелся частными приютами для бездомных животных. Это давно не новость. Иное дело — принципы, которые взяли за основу некоторые создатели и владельцы таких убежищ доброты.

В очередной раз устроил переполох в соцсетях достаточно известный в городе зоозащитник Фарид Мансуров, создатель приюта Good World Shelter.

«Наш приют по причине огромных долгов находится в полностью парализованном состоянии. При всем том, что мы постоянно платим деньги, регулярно выходят расходы, которые нам просто нечем покрывать, и таким образом мы попадаем в долговую яму. На данный момент у нас колоссальное количество долгов», — жалуется Мансуров.

Долгов горе-зоозащитник на этот раз набрал на сумму 20 434 AZN. Похожая ситуация произошла с ним и минувшим летом. Тогда на его призыв SOS пришла компания Pasha Holidays, оплатившая все долги.

Сейчас Фарид выпрашивает деньги уже у народа:

«Я надеюсь, что в этот раз все мы общими усилиями сможем закрыть эти колоссальные долги. Не проходите мимо, ибо приют находится в очень сложной ситуации!» — пишет он и оперативно публикует банковские реквизиты, номер для связи, и, дополняет свою драму фотографиями скриншотов с мобильного телефона, как доказательство его фантастических долгов, где некая «Ирада Маугли» просит его в срочном порядке вернуть 4300 AZN, абонент «Хатико» напоминает о сумме 350 AZN и т.д.

Информирует Фарид своих подписчиков и о том, что ветклинике он задолжал 8000 AZN, «Человеческой аптеке» — 1780 AZN, «поставщику еды для собак по имени Насиб — 2 782 AZN», и др. Упоминает и работницу приюта по имени Тома, которой задолжал… 1900 AZN.

Предприимчивый «зоозащитник» бесстыдно пишет о том, что животные в его приюте голодают.

При этом, на вопрос корреспондента # под его драматичным постом о помощи в соцсети, который сводился к тому, почему он спекулирует бездомными собаками, довел их количество в приюте до 400, потерял контроль над ситуацией и держит животных голодными, Фарид Мансуров предпочел ответить блокировкой в черный список.

Удивляет и другое. Как Фариду Мансурову удалось накопить такие внушительные долги в аптеках и ветклинниках? Корреспондент # обошел все центральные ветаптеки, но никто не согласился «продать» в долг даже капли от блох…

«Начальство строго – настрого запрещает, даже знакомым не даем» — ответ был везде одинаковый.

Конечно, это грустно, когда люди берут на себя ответственность за животных, но в один момент тактично избавляются от нее, перекладывая на сердобольных граждан, оставаясь при этом «героем», которому еще и сочувствуют.

Страдают в итоге беззащитные животные, которых вроде спасли, но на самом деле просто использовали. И так будет продолжаться до тех пор, пока наше общество будет снисходительно к лжезоозащитникам.

В первую очередь, истинный защитник животных, желающий спасать четвероногих друзей, должен гарантировать обеспечение достойных условий для их содержания, доказать свою платежеспособность и реальное желание помогать тем, кому приходится выживать на холодных улицах.

Не пора ли в Азербайджане ужесточить условия для создания частных приютов?! С таким вопросом корреспондент # обратился к юристу-правоведу, генеральному директору Центра Правовых Исследований РИАД Теймуру Алиеву.

Он подтвердил факт того, что сегодня, к большому сожалению, в Интернете имеют место объявления с просьбами об оказании материально-финансовой помощи, и в том числе для животных, находящихся в приютах, которые на деле являются мошеннической фишкой с целью наживы:

«Как юрист, я считаю, что не каждый человек может создать или открыть приют, ибо он несет ответственность не только человеческую, но и материальную за тех животных, которых собирает в этот приют. Я сам очень люблю животных и приветствую любую помощь, которую оказывают люди зоозащитникам, но только не с целью наживы определенных лиц. Считаю, что для открытия приюта, прежде всего, нужно специальное разрешение от государства, но без всяких госпошлин и оплат, чтобы человек не потерял желание сделать доброе дело», — заявил Т.Алиев.

Он также считает, что человек, желающий открыть приют, должен иметь определенную базу: соответствующее помещение для содержания животных в нормальных условиях, и финансы, чтобы не просить деньги в Интернете или где-либо еще сразу после открытия.

«Помимо этого, нужно установить определенный надзор за лицами, содержащими приют для животных. Также было бы неплохо, если какая-либо поддержка владельцам приютов оказывалась и со стороны государства при условии обязательного контроля за правильным использованием финансов. В случае любых нарушений — привлекать владельцев приюта к ответственности», — заявил эксперт.

Т.Алиев также высказался по поводу ужесточений на законодательном уровне, и привел в пример Европу и США, где, как известно, за плохое обращение с животными предусмотрены не только штрафы, но и уголовная ответственность.

«Было бы неплохо внедрить эту систему и у нас. А пока я хотел бы лично обратиться к читателям: будьте добрее и внимательней к братьям нашим меньшим, и при возможности просто покормите их! Поверьте, они будут вам очень благодарны», — заключил юрист.