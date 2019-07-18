Закир Гасанов встретился с послом Ирана

18 июля Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Джавадом Джахангирзаде.

Министр обороны, подчеркнув важную роль встреч глав государств в развитии азербайджано-иранских отношений, отметил, что сотрудничество в военной области также успешно развивается, сообщает официальный сайт оборонного ведомства.

Министр оценил совместное участие военных моряков Азербайджана и Ирана в конкурсе «Кубок моря-2019», который пройдет в рамках «Армейских международных игр-2019» в территориальных водах нашей страны как вклад в обеспечение безопасности Каспийского моря.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в военной области является важным фактором в обеспечении региональной безопасности.

Стороны провели обмен мнением по расширению сотрудничества в военной области и организации взаимных визитов военных представителей двух стран.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, перспективы развития отношений в военно-технической, военно-образовательной и военно-медицинской сферах, а также региональные проблемы.