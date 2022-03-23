Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с командующим Сухопутными войсками Исламской Республики Пакистан генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой, сообщает минобороны Азербайджана.

На встрече было обсуждено развитие по восходящей линии двусторонних отношений между Азербайджаном и Пакистаном, в том числе военного сотрудничества и стратегического партнерства.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями о работе, проводимой в направлении расширения двустороннего и трехстороннего военного сотрудничества с участием Азербайджана, Пакистана и Турции.

В заключение была подчеркнута необходимость дальнейшего развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.