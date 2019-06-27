Задержаны еще два человека по делу об убийстве немецкого политика Любке

В рамках дела об убийстве главы административного округа Кассель Вальтера Любке, полиция задержала еще двух человек — предполагаемого торговца оружием из федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия и вероятного посредника между ним и сознавшимся в убийстве Любке Штефаном Э., подтвердила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 27 июня, сообщает Русская Служба DW.

Посредник проживал в районе Касселя. В отношении обоих задержанных возбуждено дело о пособничестве в убийстве.

Тело Вальтера Любке было обнаружено в ночь на 2 июня на террасе его дома в Вольфхагене. Вскрытие показало, что в голову 65-летнего политика стреляли из короткоствольного оружия с близкого расстояния. Первоначально расследование было поручено специальной комиссии в составе 50 человек, затем его взяла на себя Федеральная прокуратура Германии в Карлсруэ.