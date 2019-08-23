Японская ученая подвергла трасологическому анализу артефакты из Азербайджана

Исследовательница Токийского университета (Япония) Фумика Икеяма, специализирующаяся в области технологий обработки камня, провела трасологический анализ многочисленных обсидиановых (вид вулканического стекла) орудий труда эпохи неолита, хранящихся в Археологическом фонде Института археологии и этнографии Национальной академии наук.

Как сообщили в пятницу Trend в Институте, целью этих исследований является изучение технологий изготовления каменных орудий (резцов и скребков) древними людьми, живущими в Азербайджане в эпоху неолита, а также их сравнение с подобными технологиями, применяемыми на территориях Южного Кавказа и Передней Азии.

Предметом исследований являются материалы, обнаруженные, главным образом на стоянках древнего человека в Гейтепе, Гаджиаламханлы и Дамджылы.

Отметим, что японская исследовательница Икеяма было одной из участниц азербайджано-японской археологической экспедиции в Дамджылы на восточном склоне горы Авей.

| 2019-08-23T16:53:49+00:00 23 августа 2019, 19:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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