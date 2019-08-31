Япония планирует потратить на оборону $50 миллиардов в 2020 году

Япония планирует потратить на оборону рекордную сумму в 5,322 триллиона иен (примерно 50 миллиардов долларов) в 2020 году. Такая информация была озвучена в минобороны страны.

Также сообщается, что особое внимание минобороны страны уделит киберугрозам, угрозам, которые могут исходить из космического пространства.

Сообщается, что на обеспечение космической безопасности планируется выделить 52,4 миллиарда иен (494,33 миллиона долларов). Общие расходы на устранение киберугроз составят 23,8 миллиарда иен.

Минобороны планирует закупить три истребителя F-35А (31 миллиард иен или 292 миллиона долларов). А также 6 истребителей F-36В за 84,6 миллиарда иен (798 миллионов долларов), пишет «РИА-Новости».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Германия в 2021-2023 годах может сократить траты на оборону в ущерб требованиям НАТО. В 2020 году Берлин потратит на оборону 44,9 млрд евро (kp.ru)