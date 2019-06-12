WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования

Мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами пользователям, нарушающим правила пользования. Как передает РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте приложения.
«С 7 декабря 2019 года компания WhatsApp будет предпринимать правовые действия против лиц, занимающихся или помогающим другим в злоупотреблениях, нарушающих наши Условия предоставления услуг», – говорится в заявлении компании.
В сообщении указывается, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений. Также запрещено использование программы не в личных целях. WhatsApp подчеркнул, что планирует собирать доказательства противоправной деятельности не только на собственной платформе. При этом мессенджер не будет отказываться от использования технических средств для борьбы с нарушениями.
Представители компании привели в пример случай, когда некие предприятия публично заявили о возможности использовать мессенджер с нарушениями правил пользования.
| 2019-06-12T00:10:24+00:00 12 июня 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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