Бывший президент США, бизнесмен Дональд Трамп подал в суд на телеканал CNN за клевету. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на в документы суда Южного округа Флориды.

«Истец, Дональд Дж. Трамп, давно критикует Ответчика, Cable News Network, Inc. (CNN) — не потому, что CNN плохо освещает новости, а потому, что CNN стремится создавать «фальшивые новости», — сказано в заявлении.

В документе также говорится, что CNN пытается изменить политический баланс в пользу левых, беспокоясь, что Трамп будет опять баллотироваться в президенты.

«CNN пытается очернить Истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков, таких как «расист», «русский лакей», «мятежник» и, в конце концов, «Гитлер», — подчеркивается в заявлении.

27 июля Трамп уже заявлял, что намерен подать в суд на телекомпанию CNN.