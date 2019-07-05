Взрыв в Рейханлы возможно мог быть терактом

Взрыв автомобиля в городе Рейханлы в приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай, по предварительной информации, мог быть терактом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее агентство Anadolu сообщило о двух погибших и двух раненых в результате взрыва в автомобиле в Рейханлы. В районе происшествия приняты меры безопасности, дороги перекрыты. В результате взрыва окружающие здания и объекты инфраструктуры не пострадали.

«По предварительной информации, это происшествие имеет отношение к терроризму, там, вероятно, была бомба. Трое погибших в машине были сирийцами. Но пока результатов расследования нет, подождем», — сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

РИА Новости

| 2019-07-05T15:47:39+00:00 5 июля 2019, 17:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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