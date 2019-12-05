Вывод армянских войск должен стать первым шагом в решении карабахского конфликта

Первым шагом на пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта должен стать немедленный вывод армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана — Нагорно-Карабахского региона.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на СМИД ОБСЕ в Братиславе.

«Позиция моей страны остается неизменной… Вчера мы провели обсуждения в течение 3,5 часов с армянским коллегой. Я могу сказать, что это были серьезные и тяжелые переговоры. К сожалению, у нас все еще имеются нерешенные вопросы», — заявил Э.Мамедъяров.

По его словам, в ходе переговоров с сопредседателями МГ ОБСЕ — США, Россией и Францией — стороны обсудили вопрос о пошаговом достижении урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

| 2019-12-05T16:41:33+00:00 5 декабря 2019, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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