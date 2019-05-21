Вузы заполнены, но могут ли студенты найти работу?

В стране ежегодно растет число студентов и мест, предлагаемых в вузах, но нет официальных данных, позволяющих определить степень соответствия между уровнем полученного образования и профессионально-должностным статусом работников на рынке труда. Куда устраиваются на работу выпускники местных вузов и могут ли они найти место по специальности? Какой спрос на труд выпускников вузов?

К сожалению, в Азербайджане нет института статистики, способного раскрыть такого рода цифры. Наша статистика, в лучшем случае, готовит сырье для баек чиновничества о феерическом развитии, но ни в коем разе не заинтересована в раскрытии информации о структуре специализации в сфере занятости.

Судя по официальной информации российского Госкомстата, 17,1% специалистов с высшим образованием работает на руководящих должностях, 55,8% — распределено по специальностям, требующим высокой спецподготовки, 10,4% — по специальностям, требующим средней спецподготовки, и только 16% — в различных секторах, где не нужна высокая специализация. До трети людей с высшим образованием работают в агропроме, а также по техническим и технологическим специальностям», — сказал # экономист Ровшан Агаев. С его слов, анализ профессионально-должностной структуры позволил бы оценить спрос на образование и профессии, а также степень соответствия между уровнем образования и профессионально-должностным статусом работников, однако в нашей стране нет такого подхода

«Ведь если представить количество дипломированных специалистов, годами не имеющих возможности найти работу по специальности, либо работающих в других сферах, можно предположить, насколько было бы ценно ввести в статистические данные позицию структуры специализации в сфере занятости», — считает Агаев. Напрашивается вопрос: чем обусловлен рост числа мест, предложенных в высших образовательных заведениях Азербайджана? Каким образом оцениваются при этом потребности экономики и эффективность вузов? К примеру, в российской практике при распределении бюджетных мест, помимо потенциала вуза, рассчитанного на основе показателей его эффективности, учитываются данные о трудоустройстве его выпускников на основе информации Минтруда.

С этой точки зрения примечателен опыт России, где сегодня прикладываются значительные усилия к переориентации системы образования на потребности развития экономики, подготовку тех профессионалов, которые реально нужны промышленному и социальному сектору, ведь это залог и востребованности выпускников, и динамичного развития производства. Сотрудничество вузов и предприятий давно находится, что называется, в тренде образовательной политики соседней страны.

Рекордное количество студентов – 37,5 тысяч принято в вузы Азербайджана в 2017 году. Каждый год увеличение числа мест в вузы повышает шансы абитуриентов, рапортуют чиновники. Так, число предложенных в вузы в 2016 году мест, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 7,5% или 2 905 мест. Для сравнения, в 2010 году по плану было выделено 30 510 мест, в 2011 году – 31 419 мест, в 2012 году – 34 098 мест, в 2013 году – 36 537 мест, в 2014 году – 37 841 место, в 2015 году – 38 831 место, и наконец, в 2016 году – 41 736 место. По данным Госкомстата на 2016-2017 гг, в 51 вузе страны обучалось 163 тыс. 779 студентов; 112 профтехучилищ страны насчитывают 23 тыс. 814 студентов.

Куда идут студенты после окончания вузов и могут ли они найти работу? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Официальная статистика ограничивается радужными данными о растущих возможностях и общественность уже известили, что за истекшие месяцы этого года в стране появилось 57 тыс. новых рабочих мест. Структура занятости неизвестна, однако имеются данные, что 35 тыс. рабочих мест — это так называемые общественные работы, уборка улиц, посадка деревьев и пр. с минимальной зарплатой в 180 манатов. На этом фоне возросло количество зарегистрированных в стране безработных, достигнув к началу этого месяца самого высокого за последние годы показателя в 46 тыс. 880 человек. Официальный уровень безработицы на уровне 5% не меняется в Азербайджане многие годы — согласно данным Госкомстата на апрель этого года в стране насчитывается 253 тыс. безработных. Для сравнения, самый низкий за последнее время уровень безработицы в 28 странах Евросоюза, зарегистрированный в феврале, составил 6,5%.