Вскрытие показало, что миллиардер покончил жизнь самоубийством

Вскрытие американского миллиардера Джеффри Эпштейна показало, что он покончил жизнь самоубийством, передает газета New York Times со ссылкой на медэкспертизу.
«Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене», — говорится в сообщении.
Ранее министерство юстиции США и ФБР начали расследование смерти Эпстина, который находился в предварительном заключении по обвинению в организации секс-торговли и был найден мертвым в камере.