Вратарь сборной Азербайджана вновь один из лучших в Казахстане

Азербайджанский вратарь казахстанского «Тобола» Эмиль Балаев вошел в тройку лучших футболистов по итогам матча 5-го тура премьер-лиги против «Окжетпеса» (2:1).

Согласно данным InStat, Балаев набрал за матч 242 балла, что является третьим показателем среди игроков «Тобола». На первом месте защитник Дмитрий Мирошниченко (275), а на втором – Ника Квеквескири (250).

«Эмиль Балаев. Его итоговый балл — 242. Индекс относительно прошлых игр не очень высокий, здесь система явно поскупилась. На его счету 3 суперсейва. 14 раз соперники били по его воротам, 5 раз непосредственно в створ. Соответственно были отбиты непосредственно кипером 4 удара», — пишет сайт клуба.