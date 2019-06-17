ВОЗ призвал мировое сообщество нарастить финансирование для борьбы с лихорадкой Эбола

Мероприятия по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) требуют финансирования в объеме более $50 млн. Эти средства требуется изыскать до конца июля 2019 года. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в заявлении по итогам состоявшегося 14 июня в Женеве заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Глава ВОЗ призвал мировое сообщество оперативно предоставить необходимые фонды, сообщает ТАСС.

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, собравшийся в Женеве 14 июня, выразил глубокое разочарование тем, что «ВОЗ и затронутые [Эболой] страны не получили необходимые финансирование и ресурсы». «Международное сообщество должно нарастить финансирование и поддержать усиление подготовки к реагированию в ДРК и соседних государствах», — считают эксперты. Это одна из 11 рекомендаций, с которыми выступил комитет по итогам своего заседания. Эксперты также рекомендовали граничащим с ДРК странам поднять уровень готовности к выявлению случаев Эболы и борьбе с этим заболеванием. По их мнению, следует продолжить проведение проверочных мероприятий на границах ДРК, составлять карты перемещения населения, одобрить применение экспериментальных вакцин против Эболы.

Вместе с тем, несмотря на тот факт, что болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), 11 июня вышла за границы ДРК и проникла в Уганду, комитет не рекомендовал объявлять этот недуг «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном плане», поскольку отсутствуют необходимые критерии для этого. В частности, на заседании было подчеркнуто, что хотя с момента начала эпидемии в июле-августе 2018 года зарегистрировано уже четыре ее волны, тем не менее, за последний месяц отмечено уменьшение заболеваемости в ДРК.