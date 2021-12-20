Иран призывает мировое сообщество разблокировать финансовые активы Афганистана.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе состоявшейся в Исламабаде 17-й внеочередной сессии глав МИД стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), посвященной афганской проблематике.

«Необходимо разморозить афганские активы», — цитирует его пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.

По словам дипломата, «народ Афганистана срочно нуждается в гуманитарной помощи». «Создание мусульманскими странами финансового фонда представляется необходимым для достижения этой цели», — отметил он. Глава МИД добавил, что «исламские государства должны стимулировать правящий истеблишмент и все [политические] силы Афганистана к формированию инклюзивного правительства».

Участники состоявшейся в воскресенье сессии ОИС создали гуманитарный фонд помощи Афганистану и призвали международное сообщество к единым и скоординированным действиям в урегулировании афганского кризиса.

В исламабадской встрече ОИС участвовали министры иностранных дел и высокопоставленные представители МИД 57 стран — членов этой организации, представители ООН, международных финансовых институтов, региональных организаций, а также спецпредставители России, США, Китая и других стран. По итогам заседания стороны приняли совместное заявление, в котором выразили готовность далее оказывать гуманитарное содействие Афганистану, а также закрепили решение назначить заместителя генерального секретаря ОИС Тарика Али Бахита специальным представителем генсека организации по Афганистану.