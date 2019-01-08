Венгера ждут в Катаре

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить сборную Катара.

Как сообщает France Football, руководство национальной команды Катара хочет видеть во главе сборной опытного специалиста, который сможет подготовить команду к домашнему чемпионату мира, который состоится в 2022 году. Основным кандидатом на пост главного тренера сборной Катара на данный момент является 69-летний Венгер.

Венгер работал в лондонском «Арсенале» с 1996 по 2018 год. В апреле прошлого года французский специалист объявил об уходе с поста главного тренера «канониров». Вместе с командой Венгер трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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