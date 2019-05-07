Великобритания примет участие в выборах в Европарламент

Великобритания будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут на территории Соединенного Королевства 23 мая. Об этом заявил во вторник глава секретариата кабмина Дэвид Лидингтон, признав, что правительство не успеет добиться прохождения через британский парламент сделки о выходе из ЕС.

«Мы очень надеялись на то, что мы сможем согласовать наш выход [из ЕС], заключить соглашение, и, таким образом, эти выборы не состоятся. Учитывая, сколь мало времени остается, к сожалению, этот процесс будет невозможно завершить до указанной даты <…> С юридической точки зрения они должны состояться <…> и они пройдут», — приводит заявление телеканал Sky News заявление Лидингтона, который фактически является заместителем премьер-министра Терезы Мэй.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого британский премьер-министр Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Брюссель ранее предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.

Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с лейбористами, чтобы попытаться заполучить их поддержку в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.