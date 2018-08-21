Валерий Меладзе объяснил решение вернуть себе гражданство Грузии

«Я не скрываю этого факта. Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства. Мои действия не противоречат законодательствам России и Грузии», — пояснил он радиостанции «Говорит Москва».Ранее из публикаций в СМИ стало известно, что родившийся в Батуми певец воспользовался новыми поправками в законодательстве Грузии, которые дают возможность уроженцам страны снова получить гражданство. Артист обратился по этому вопросу в Министерство юстиции.

Меладзе пояснил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между этой страной и Россией не было границ. Но потом они появились, и он хочет стереть их «хотя бы для себя».

РИА Новости