Украина хочет вернуть себе ядерное оружие

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в эфире радиостанции Deutschlandfunk заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие.

«Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе», — заявил Мельник в эфире.

Позже в своем Twitter он написал, что Украина нуждается в военной поддержке Германии, а также в скорейшем вступлении в НАТО.

Ядерный статус Украина, по словам Мельника, должна вернуть себе в том случае, если ее не примут в НАТО.

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, безъядерный статус страны гарантируется Россией (куда были отправлены все доставшиеся 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщиков), США и Великобританией. (gazeta.ru)