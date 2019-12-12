ВАДА и Пельмень

В понедельник, 9 декабря Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приняло санкции против России, среди которых значится лишение ее права выступать на международных соревнованиях высшего уровня (Олимпиаде, чемпионате мира). Кроме того, запрещено допускать российских спортсменов к соревнованиям только по специальному решению в нейтральном статусе. Также запрещено проведение спортивных мероприятий в России на четыре года. Наконец, принято решение лишить РУСАДА статуса соответствия и лишить руководство российского спорта возможности посещать турниры в течение четырех лет.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства. «Во-первых, нужно проанализировать это решение, то, что лежит на поверхности, и то, что я вижу сразу. Например, нет претензий к российскому национальному Олимпийскому комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом — такова Олимпийская хартия. Это говорит о том, что в данной части, во всяком случае, в данной части решение ВАДА противоречит Олимпийской хартии. И мы имеем все основания подать в CAS, подать в суд»,- заявил он.

Глава российского государства указал, что нужно, чтобы все это проанализировали специалисты, юристы и со знанием дела разговаривали с российскими партнерами. «Но что самое главное, на мой взгляд, и, мне кажется, все на самом деле соглашаются: любое наказание, так повелось еще со времен Римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера и распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения. И все это понимают. Я думаю, что и специалисты ВАДА это тоже понимают. Но если кто-то из них принимает подобные решения о коллективных наказаниях, то, мне кажется, есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и Олимпийского движения не имеющие», — сказал Путин.

Безусловно, он прав. Мы имеем дело с политическим давлением на Россию. Каков будет ее ответ? Время покажет. Но, подчеркиваю, мы услышали очень трезвую оценку случившегося со стороны президента РФ. Тем удивительнее было слышать заявление, сделанное спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко. «Это решение свидетельствует об очевидном кризисе институтов мирового спорта. Я считаю, что Россия может у себя проводить свои Игры. Я считаю, что спортсмены должны сами решать, будут ли они участвовать в Олимпиаде или нет», — заявила она.

Безусловно, она имеет право на подобную позицию. Но, все же нужно думать о том, какой может быть реакция на такого рода утверждения. Госпожа Матвиенко никогда не была известной спортсменкой. Только комсомолкой и красавицей. Уроженка украинского города Шепетовка Каменец-Подольской области закончила Черкасское медицинское училище, а потом и Ленинградский фармацевтический институт. Продвигаться «наверх» она начала по комсомольской, а позже по партийной линии. И продвижение это стало возможным благодаря способности товарища Матвиенко своевременно произнести правильную, красивую речь перед дорогими товарищами комсомольцами или коммунистами.

Такого рода речи в большом количестве звучали из уст партийных деятелей разного рода перед вводом советских войск в Венгрию, Чехословакию, Афганистан. Не знаю, отличилась ли комсомольский вожак Валентина Матвиенко подобными речами накануне или в ходе московской Олимпиады 1980 года, но более 60 стран бойкотировали ту летнюю Олимпиаду именно в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Правда, в московской Олимпиаде приняли участие спортсмены из 80 стран. То есть, Олимпиада состоялась, пусть и без участия спортсменов из таких традиционно сильных спортивных держав, как, к примеру, США и ФРГ.

Куда более печальной оказалась судьба проекта, который призван был стать постоянной заменой Олимпийским играм. Речь идет об Играх доброй воли. Первые такие Игры состоялись в Москве (СССР) в июле 1986 года. В них принимало участие более 3000 спортсменов из 79 стран, которые разыграли 182 золотые медали в 18 видах спорта. Но уже вторые Игры 1990 года в Сиэтле проводились скорее как дань вежливости. В конечном итоге, они были окончательно отменены в 2005 году. Впрочем, не утверждаю, а всего лишь предполагаю, что именно о реанимации этого проекта, Игр доброй воли, и рассуждала Валентина Матвиенко, говоря о том, что «Россия может у себя проводить свои Игры».

Но, тут важно понимать, что реальность далека от планов спикера Совета Федерации РФ. Потому, что на ближайшие 4 года любые спортивные соревнования в РФ запрещены. То есть, чисто теоретически можно устроить в РФ какие-то спортивные состязания, но они не будут иметь официального статуса. Плюс, все участвующие в них спортсмены могут попасть под санкции. Вряд ли сколько-нибудь известные атлеты согласятся рисковать. Всерьез можно рассчитывать только на атлетов из Южной Осетии, Абхазии, Северной Кореи, Науру.

Да и потянет ли РФ, в ее теперешнем состоянии, когда она и без того обложена санкциями за аннексию Крыма, столь гигантские расходы, как проведение чего-то типа реанимированных Игр доброй воли? Очень сомневаюсь. Но, если все же это случится, то мероприятие это окажется не рентабельным, серьезно усложнившим и без того не ахти какую ситуацию в российской экономике. Вот, о чем, как мне кажется, стоило бы задуматься госпоже Матвиенко, делая эмоциональное заявление о перспективах проведения в РФ «своих Игр». Впрочем, допускаю, что она имела ввиду чемпионат по пощечинам. Благо, этот вид «спорта» в РФ активно развивается и в марте в Красноярске чемпионат по пощечинам Siberian Power Show 2019 выиграл Василий Камоцкий по прозвищу Пельмень.