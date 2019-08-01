В Украине не устают открывать новые уголовные дела против бывшего президента

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) зарегистрировало уголовное дело о причастности экс-президента страны Петра Порошенко, бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к организации многомиллионных перечислений валюты из «Укроборонпрома» в офшоры под вымышленные контракты. Об этом в четверг сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов, информирует ТАСС.

«Информирую о новом уголовном производстве, которое может «накрыть» десятки людей из окружения Порошенко. Вчера ГБР его официально зарегистрировало и начало расследование», — написал Портнов в своем Telegram-канале.