В Армении обвинения в дезертирстве предъявлены 756 лицам.

Как передает #, об этом сообщили в Генпрокуратуре Армении в ответ на запрос «Спутник Армения«.

Было отмечено, что речь идет о лицах, обвиняемых по статьям о самовольном оставлении воинской части, дезертирстве и отказе от службы в период 44-дневной войны и объявлении в стране военного положения.

Сообщается, что в суд направлено 118 дел по 143 лицам. По 58 делам (число фигурантов – 64) из 118 дел, направленных в суд, судебное разбирательство завершено, приняты судебные акты. Еще 60 дел (число фигурантов – 79) находятся на этапе судебного разбирательства.

Ранее жена премьер-министра Армении Анна Акопян заявила, что во время 44-дневной войны в Армении было 11 тысяч дезертиров.

Глава комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян отметил, что озвученные в заявлении Акопян цифры несколько преуменьшенны.

Кочарян также добавил, что не может сказать, откуда Акопян взяла эти цифры, но сказал, что проблема большая, она все еще существует, и признал, что мобилизованных в армию часто отправляли в зону боевых действий без предварительной подготовки, что вызвало массовую панику.