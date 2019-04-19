В Тегеране заявили о выявлении около 300 шпионов ЦРУ в стране и регионе

Глава министерства информации Ирана Махмуд Алави сообщил о раскрытии шпионской сети ЦРУ США, действующей в Иране и регионе, сообщает агентство Mehr.

«В результате сложной работы, проведенной против ЦРУ США, была обнаружена сеть из 290 шпионов, действующих в различных странах, в том числе в Иране», — заявил М.Алави.

По его словам, десятки сотрудников ЦРУ, внедренных в особенно важные для страны сферы, были арестованы. Министр добавил, что Тегеран передал информацию о шпионской сети другим государствам, которые также провели задержания агентов ЦРУ.

Он также отметил, что помимо ЦРУ иранская разведка занималась и выявлением агентов британской Ми-6.

Подробности обеих операций будут «объявлены в ближайшее время».(РИА Новости)

| 2019-04-19T16:13:53+00:00 19 апреля 2019, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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