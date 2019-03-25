В супермаркете двустволок не продают

Новруз байрамы в Азербайджане справляют все, независимо от вероисповедания, психологической совместимости, членства в определенной организации, ориентации. Разрешений не нужно. В соответствии со сложившими традициями в Новруз нельзя лгать и сквернословить. Раз в году можно и правду сказать, никто не скажет: «Ты не прав». И никто пальцем не тронет. И ведущие, наконец, сядут, хоть на денёк. В ногах ведь правды нет, не было и не будет. Кто-то стоит смирно, кто-то вольно, кто-то криво. Всё зависит от темы. Хоть стоя, хоть лежа, хоть сидя главное, чтобы поверили. Уже не верят даже в то, что можно верить. Но поймите, не все смотрят стоя смирно. Лучше слушать лёжа, чтобы не упасть и не разбиться.

Обновляется природа, а вместе с ней и мы. Каждая весна несет в себе новое, неповторимое, оригинальное. Так было, есть и будет.

Новизны к весне больше, чем надо. Сигареты поднялись в цене, табачные фабрики несут убытки, зато для здоровья полезно. Байрам (ник Байрон, “a nick name” ­– сетевое имя, используемое пользователем в Интернете) каждый раз бросал курить, когда поднимались цены на табачные изделия, а поднялись они за короткий отрезок времени трижды. Курить бросили многие – окурков на улице стало меньше, чище стало. Идешь по улице и ни одного окурка. В общественном транспорте стало пахнуть ментолом, вместо сигарет стали жвачки жевать. Продавцы сигарет приуныли, скучают, хоть «точку» закрывай. Спиртное тоже поднялось в цене – пить сразу бросили. Никто не пьет, не курит, не закусывает. Идешь вечером по улице и ни одного «выпимшего». Все трезвые. Что у трезвого на уме – непонятно, хотя и ясно. Но за язык не схватишь, вот в чём фишка. Ни одного неприличного слова не услышишь, всё «pardon» да «pardon».

Накануне праздника решил навестить в психиатрической больнице соседа, который попал туда на днях. Причина была очень простая, со всеми может случиться. На первом этаже дома, где он жил, открыли ресторан «Босфор» и мотор вытяжки установили на крыше. Мотор вытяжки работал исправно, ресторан работал хорошо, но от шума мотора люстра в квартире соседа противно звенела. Было очень неприятно жить.

Сосед попросил МВД, МЧС, Минэкологии, исполнительную власть, «ЖЭК», «участкового» урезонить хозяина ресторана. «Навалились» всем миром, что правда, то правда, но мотор не смогли остановить. Воз и поныне там. Хозяину ресторана закон не писан. Уверенность в безнаказанности становится нормой поведения некоторых личностей. Это плохо, очень плохо. Тогда сосед отправился в супермаркет, чтобы купить двустволку. В магазине двустволки были уже раскуплены. Сосед купил в хозяйственном отделе моток бельевой верёвки, чтобы повеситься на нежно звенящей люстре. Успели спасти. Квартиру решили сдать в аренду. В объявлении честно написали причину, по которой сдаётся квартира. Судя по откликам, доведенных до отчаяния от вседозволенности нуворишей оказалось предостаточно.

8 Марта был нерабочим днём. Поздравив любимых, уважаемых и приятных женщин, Байрам удобно расположился в кресле и включил телевизор. Полюбовавшись на праздничные лица женщин СНГ, он переключился на местный канал. Был полдень, по каналу шла передача Həkim saati. Немного посмотрев, он понял, что до следующего 8 марта доживет. Переключился на известный российский канал. Задорнов передавал привет с того света. Все там будем, талантливые и бесталанные. Помянем добрым словом талант.

Приближался Новруз байрамы, люди менялись на глазах. Недавно в аптеке, которая находится возле военного госпиталя, около магазина «Рахат», Байрам покупал таблетки от головной боли. Впереди него с рецептом стоял взрослый парень, студент, который покупал лекарство для своей мамы. Продавец решительно отказался продавать лекарство, объяснив это тем, что на рецепте отсутствует подпись невропатолога. Паренёк был в отчаянии, никакие доводы, что маме плохо, срочно нужно лекарство не произвели впечатления. Байрам внимательно изучил рецепт, на нём стояли три печати – две круглые, одна треугольная. Он решил помочь, быстро позвонил на службу «Горячей линии» Министерства здравоохранения – 9103. Оператор номер 2, выслушав его, сказал: «Ждите, никуда не уходите, мы срочно выезжаем». Служба «Горячей линии» приехала оперативно и быстро, все прояснила, позвонила в больницу, поговорила с врачом клиники, проверила законность рецепта. Мальчик получил лекарство для мамы. Мама будет жить. Пусть всегда будет мама.

Неужели вы поверили? Не верьте! У нас так не бывает.

В третий из праздничных вторников – «Йель чершенбеси» – Байрам позвонил в Германию, чтобы поздравить родственницу, которая недавно туда эмигрировала с сыном. Выяснилось, что её сына перевели учиться в другой город, потому что там школа более подходила к его способностям и интересам. «Бывает же такое», – подумал Байрам без зависти, чтобы не сглазить. Чтобы ребёнок не оставался один, руководство школы нашло для матери работу. Однако руководство города, где она проживала, не дало ей разрешения на проживание в этом городе. «Смотрящий за эмигрантами» сказал ей, что прежде, чем разрешить проживание в другом городе, они должны выяснить: хватит ли денег, которые она будет зарабатывать на новом месте, для нормальной жизни её и ребёнка. Вот только тогда дадут разрешение на переезд. Чёрт знает, что творится в этой Германии. Нельзя быть таким внимательным к чужим людям, тем более эмигрантам. Так и любимую родственницу можно потерять, которая отродясь не видела такого внимания от чиновников, уполномоченных государством, быть внимательными к людям. Ведь родственница от удивления могла сознание потерять, упасть и не встать.

Байрам не собирался эмигрировать, он не мог жить в другом месте. Весна всех поставит на своё место. Уехать можно, но все уехать не смогут. По разным причинам. Надо сделать всё для того, чтобы мы жили не хуже. Потенциал у народа есть, огромный потенциал.