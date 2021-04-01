Банки не продают доллары во второй половине дня – эксперты о причинах сокращения продажи валюты

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в марте сего года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $397,7 млн, говорится сообщении фонда. Как сообщалось ранее, в феврале этого года по линии фонда на валютных аукционах было продано $437,3 млн. Таким образом, мартовские продажи сократились по сравнению с февралем на 9,1%.

Согласно подсчетам ежемесячных данных Госнефтефонда, в январе-марте текущего года ГНФАР продал $1 млрд 479,9 млн (спад на 46,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Уменьшение продаж объясняется тем, что в марте минувшего года ГНФАР на валютных аукционах продал $ 1 млрд 928,3 млн, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке и не допустить девальвации нацвалюты в условиях резкого удешевления цены нефти. ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах. Как сообщалось ранее, в прошлом году суверенный фонд продал на валютных аукционах $7 млрд 303,64 млн (рост на 10,7% по сравнению с позапрошлым годом).

По свидетельству экономиста Самира Алиева, продажи валюты по линии фонда в сентябре побили четырехлетний минимум.

«Количество валюты, реализованной Нефтяным фондом в марте, составило $397,7 млн. Это самый низкий показатель с 2017 года, — заметил Алиев. – Припомню, что объем проданной Фондом валюты в марте 2017 года составил $250 млн, в марте 2018 года — $647 млн, в марте 2019 года — $600,5 млн. За аналогичный период прошлого года фонд продал $1млрд 928,3 млн».

Итоги первого квартала сего года, говорит он, проливают свет на экономию в сфере реализации валюты. «Количество проданной за три месяца валюты должно было составить в среднем $1,8 млрд США, — пояснил он. – Однако в действительности упомянутый показатель на порядок меньше — порядка $1,5 млрд США. Это на $1,3 млрд меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За оставшийся квартал было сэкономлено $314 млн». По словам экономиста, текущее уменьшение валютных продаж является следствием политики ограничения валютных операций.

К вопросу о роли ограничительных факторов, банковский эксперт Акрам Гасанов сказал корреспонденту #, что под ними, скорее всего, подразумеваются негласные препятствия, чинимые банками покупателям валюты.

«Все мы знаем, что банки не продают иностранную валюту во второй половине дня, хотя формально нет на это ограничений. А ведь банки, как коммерческие структуры, были бы не против продавать ее весь день, но они почему-то не делают этого. Видимо, на то имеется какое-то негласное указание, о чем мы можем только догадываться. И потом, все мы знаем, что действует некий негласный лимит, свыше которого гражданам то ли не продают валюту, то ли потом к ним приходит налоговая. Такие действия тоже не имеют под собой никаких оснований, поскольку ограничений на покупку валюты быть не должно. И никакого налога здесь нет, но почему-то налоговый орган пытается представить эти деньги как доход, а ведь это могут быть и сбережения. Негласные ограничения, конечно же, отпугивают покупателей инвалюты», — сказал Гасанов.

Однако собеседник не согласен с тем, что причина снижения валютных продаж по линии ГНФАР заключается только лишь в таких препонах.

«Обычно в марте люди покупали валюту, чтобы выехать за границу на праздничный отдых, либо же спрос на валюту был вызван притоком туристов. Но сейчас этого нет из-за пандемии, и это тоже имеет большое значение. Наконец, у населения нет возможности покупать валюту, чтобы куда – то выехать, либо же собирать ее. Полагаю, что причина сокращения объемов реализуемой валюты не только в негласных ограничениях банков, хотя и они сыграли роль.