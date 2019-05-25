В Стамбуле задержали сотни нелегалов

За два дня в Стамбуле были задержаны 348 нелегалов, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в их числе 176 нелегалов из Ирака, Пакистана, Афганистана и ряда североафриканских стран.

По данным СМИ, среди задержанных есть женщины и дети.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.

| 2019-05-25T12:08:02+00:00 25 мая 2019, 13:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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