В Стамбуле задержали сотни нелегалов

За два дня в Стамбуле были задержаны 348 нелегалов, сообщают турецкие СМИ.

Согласно информации, в их числе 176 нелегалов из Ирака, Пакистана, Афганистана и ряда североафриканских стран.

По данным СМИ, среди задержанных есть женщины и дети.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространило информацию о задержании в январе-апреле 2019 года 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них являются гражданами Афганистана.