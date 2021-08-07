Группа предполагаемых нелегальных мигрантов из Ирака задержана на автобане рядом с Берлином, сообщила, в пятницу пресс-служба федеральной полиции ФРГ.

«Около 8 утра сотрудники полиции Бранденбурга обнаружили на федеральной трассе 15 … две группы, которые направлялись пешком в сторону Берлина. Только у трех из шести мужчин были при себе документы, согласно которым они являются гражданами Ирака. Остальные также заявили об иракском гражданстве. Документов о въезде и легальном пребывании у них не было», — говорится в сообщении пресс-службы.