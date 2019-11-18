В следующем году ОПЕК столкнется с падением спроса на нефть — МЭА

Международное энергетическое агентство опубликовало ежемесячный обзор рынка нефти. По информации агентства в третьем квартале этого года спрос на нефть вырос на 1,1 млн. баррелей в день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В четвертом квартале эксперты ожидают ускорение роста до 1,9 млн. баррелей в день.

Вместе с тем МЭА не стало менять свои среднегодовые прогнозы. Так, по данным агентства, спрос в текущем году увеличится на 1 млн. баррелей в день. Прогнозы по следующему году более оптимистичны — по мнению аналитиков агентства, спрос в 2020-м году возрастет на 1,2 млн. баррелей. При этом предложение на рынке «черного золота» также не стоит на месте.

Добыча нефти в октябре выросла на 1,5 млн. баррелей в день, в основном за счет увеличения в Саудовской Аравии. ОПЕК добыла 29,9 млн. баррелей в день. В целом мировое предложение нефти в октябре составило 101 млн. баррелей в день, что на 1,2 млн. баррелей ниже, чем в прошлом году. При этом ОПЕК предлагала рынку на 2,5 млн. баррелей в день меньше.

По данным агентства, организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники столкнутся с «большой проблемой» в 2020 г. В МЭА ожидают, что спрос на их нефть может резко снизиться, поскольку рост нефтедобычи в других странах ускорится. Однако сама ОПЕК видит ситуацию иначе: накануне она ухудшила прогноз роста добычи не входящих в картель стран. Основанием для такой оценки указывается то, что в США разработчики сланцевых месторождений стали проводить более консервативную инвестиционную политику.

Между тем, по прогнозам МЭА, если в этом году добыча не входящих в ОПЕК стран должна вырасти на 1,8 млн. баррелей в день, то в следующем году – уже на 2,3 млн. до 67,1 млн. баррелей. Здесь уверены, что хотя рост добычи в США замедляется, страна продолжит сильно влиять на мировой рынок: на ее долю придется 85% увеличения мировой добычи к 2030 г., отметило агентство в своем ежегодном докладе, который вышел на пару дней раньше. «Рост в США ограничит способность традиционных поставщиков регулировать экспорт, – утверждает гендиректор МЭА Фатих Бироль. – Страны, чья экономика сильно зависит от нефти и газа, столкнутся с серьезными трудностями».

В Азербайджане, чьи доходы зависят от состояния мирового рынка «черного золота», пересмотрена заложенная в проекте бюджета следующего года базовая цена барреля нефти до 55 долларов — это на 5 долларов меньше, чем в текущем году. При этом львиная доля бюджетных поступлений в структуре доходов 13 млрд. 530 млн. манат или 56% планируется обеспечить за счет поступлений от нефтяного сектора, 10 млрд. 604,5 млн. манат (43,9%) — от ненефтяного сектора. Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда на 2020 год предусмотрены в размере 11 млрд. 350 млн. манат или 47% всех бюджетных доходов.

По данным директора Центра нефтяных исследований Ильхама Шабана, сократив норму отсечения в бюджете, правительство решило подстраховаться, поскольку прогнозирует понижение нефтяных индексов в пределах 4-5% в следующем году. Похожие ожидания заявлены также на уровне международных финансовых институтов. Так, несмотря на высокий спрос в мире добывается порядка 100 млн. баррелей в сутки. В следующем году цена нефти ожидается в пределах 62 долларов, в то время как в этом году цена прогнозировалась на уровне 65 долларов.

По мнению специалиста, цены на нефть стабилизируются только в течение первой недели декабря, после конференции ОПЕК. В текущем же году наблюдается 10-процентное падение нефтяных индексов по сравнению с прошлым годом. По его словам, за последние 15 лет заложенная в бюджете стоимость нефти менялась примерно на 5 долларов в сторону повышения или понижения.