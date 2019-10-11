В Сирии погибли еще двое турецких военных

Двое турецких военных погибли в столкновении с силами самообороны курдов на севере Сирии, сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар.
Ранее в пятницу Акар сообщил о гибели двух турецких военных в ходе операции «Источник мира».
«Два наших боевых товарища погибли 11 октября в зоне операции «Оливковая ветвь» при нападении на нашу базу террористов (РПК-YPG) Рабочей партии Курдистана — сил самообороны сирийских курдов», — говорится в заявлении министра.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.(РИА Новости)