В последний праздничный день будет облачно

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 13 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. Ночью и утром кратковременные дожди. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 21-24, днем — 28-31 градусов тепла, в Баку ночью — 22-24, днем — 29-31 градус тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность 60-70 процентов.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 23-24 градуса, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 24-25 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но в некоторых северных и восточных районах возможны дожди и грозы, ливни и град. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 20-25, днем — 32-37 градусов тепла, в горах — ночью 13-18, днем — 22-26 градусов тепла.