В Пекине призвали Вашингтон прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай после прохода американских военных кораблей в непосредственной близости от ряда спорных островов в Южно-Китайском море призвал США прекратить подобные провокации. Об этом в пятницу заявил официальный представитель Южного военного округа КНР Ли Хуаминь.

«20 и 21 ноября корабль прибрежной зоны Gabrielle Giffords и эсминец Wayne Meyer соответственно самовольно прошли вблизи архипелага Спратли (Наньша) и Парасельских островов (Сиша)», — сказал Ли Хуаминь, его слова приводит портал The Paper.

Как указал официальный представитель Южного военного округа, «в последнее время американская сторона под знаменем «свободы судоходства» неоднократно направляла корабли в акваторию Южно-Китайского моря, что сеяло смуту и создавало волнения». «Во избежание неприятностей мы призываем США прекратить подобные рискованные и провокационные действия», — подчеркнул он.

Ли Хуаминь также отметил, что «Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и близлежащей акваторией». «Независимо от того, к каким хитроумным трюкам и хитростям прибегает американская сторона, китайская армия полна решимости и способна защищать безопасность национального суверенитета, поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море», — резюмировал он.(ТАСС)