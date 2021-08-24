Пекин подрывает систему, основанную на международных правилах, и продолжает создавать угрозы безопасности в акватории Южно-Китайского моря. Об этом заявила во вторник вице-президент США Камала Харрис, выступая в Сингапуре с докладом о взглядах Вашингтона на Индо-Тихоокеанский регион (ИТР).

«Китай продолжает курс на запугивание и принуждение в Южно-Китайском море, сохраняет претензии на большую часть [территорий]», — сказала она. «Эти незаконные претензии были ранее отклонены арбитражным судом, но Пекин продолжает подрывать систему, основанную на международных правилах, и угрожать суверенитету государств», — отметила Харрис.

По ее словам, «Соединенные Штаты вместе со своими союзникам и партнерами сталкиваются с подобными угрозами». Однако, как отметила вице-президент, «участие Вашингтона в Южно-Китайском море и ИТР не направлено против какой-то страны». «Мы не хотим, чтобы государства выбирали какую-либо сторону», — добавила она.