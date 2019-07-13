В Париже мигранты заблокировали Пантеон

В исторической достопримечательности французской столицы — Пантеоне — сотни мигрантов устроили акцию протеста с требованием урегулировать их статус. Об этом сообщает местное издание The Local.

«Сотни нелегальных мигрантов зашли в исторический мемориальный комплекс Пантеон в центре Парижа, заняв помещение с требованиями урегулировать их статус», — сообщили местные источники, передает korrespondent.net.

Около 700 человек заняли здание, скандируя: «Черные жилеты» (так называется ассоциация, объединяющая иммигрантов в Париже).

Полиции пришлось эвакуировать туристов из Пантеона — последнего пристанища многих выдающихся французов, включая Вольтера, Гюго и Золя. Также правоохранители пытаются поддерживать общественный порядок вокруг здания Пантеона.

| 2019-07-13T10:22:38+00:00 13 июля 2019, 12:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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