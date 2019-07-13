В Париже мигранты заблокировали Пантеон

«Сотни нелегальных мигрантов зашли в исторический мемориальный комплекс Пантеон в центре Парижа, заняв помещение с требованиями урегулировать их статус», — сообщили местные источники, передает korrespondent.net.

Около 700 человек заняли здание, скандируя: «Черные жилеты» (так называется ассоциация, объединяющая иммигрантов в Париже).

Полиции пришлось эвакуировать туристов из Пантеона — последнего пристанища многих выдающихся французов, включая Вольтера, Гюго и Золя. Также правоохранители пытаются поддерживать общественный порядок вокруг здания Пантеона.