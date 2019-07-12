В отеле в Сомали произошел взрыв

Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, передает ТАСС.

По данным агентства, за взрывом последовала стрельба. Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала.

Исламистская группировка «Аш-Шабаб» заявила о своей ответственности за теракт, сообщает Reuters. По его данным, бомбу привел в действие террорист-смертник, принадлежащий к этой организации.

«Аш-Шабаб» была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству. С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.