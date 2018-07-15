В Москве прошла церемония закрытия ЧМ-2018

По данным ФИФА, церемонию закрытия чемпионата мира по футболу и финальный матч посмотрят около 6 млрд людей.

Как передает московское бюро Report, начавшись с известной песни DJ Smash «Moscow never sleep», церемония продолжилась хитом этого лета «X» от Nicky Jam и его совместной песней с Эра Истрефи и Уиллом Смитом «Live it up».

Музыкальная часть закончилась традиционной русской «Калинкой», аккомпанемент которой составлял на там-таме легендарный Роналдиньо.

Далее капитан предыдущих чемпионов мира Филипп Лам и модель Наталья Водянова вынесли на поле Кубок мира по футболу.

Впереди зрителей по всему миру ждет финальный матч ЧМ-2018 Франция-Хорватия

51 просмотров