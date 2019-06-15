В МО Азербайджана состоялось служебное совещание

15 июня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей республики.

Проанализировав текущую ситуацию на линии соприкосновения войск, а также работы, проделанные за прошедший месяц, в частности итоги учений, проведенных в Баку и Нахчыване, министр обороны отметил, что боеспособность и оснащение нашей армии, а также морально-психологическое состояние личного состава находятся на высоком уровне, добавив, что все запланированные в этой сфере мероприятия были выполнены в полном объеме.

Министр обороны дал указания командно-начальствующему составу соединений и воинских частей по введению особого режима с целью предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава в связи с повышением температуры воздуха.