В МО Азербайджана состоялось служебное совещание

15 июня на Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры соединений и другие должностные лица.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей республики.

Проанализировав текущую ситуацию на линии соприкосновения войск, а также работы, проделанные за прошедший месяц, в частности итоги учений, проведенных в Баку и Нахчыване, министр обороны отметил, что боеспособность и оснащение нашей армии, а также морально-психологическое состояние личного состава находятся на высоком уровне, добавив, что все запланированные в этой сфере мероприятия были выполнены в полном объеме.

Министр обороны дал указания командно-начальствующему составу соединений и воинских частей по введению особого режима с целью предотвращения случаев теплового и солнечного удара среди личного состава в связи с повышением температуры воздуха.

| 2019-06-15T14:37:29+00:00 15 июня 2019, 15:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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