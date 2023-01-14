14 января состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Как сообщили # в Минобороны, в совещании приняли участие заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также посредством видеосвязи командиры воинских объединений и соединений.
На совещании генерал-полковник З.Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности подразделений на высоком уровне, и готовности предотвратить любую возможную провокацию.