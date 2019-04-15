В МИДе РФ заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент сотрудничество России и Североатлантического альянса «по гражданской и военной линиям прекращено полностью».

Он также подчеркнул, что НАТО сам отверг все предложения по урегулированию взаимоотношений с российским государством.

При этом, отметил Грушко, возникновение военного конфликта между Россией и альянсом станет настоящей катастрофой для всего человечества.

| 2019-04-15T15:15:02+00:00 15 апреля 2019, 17:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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