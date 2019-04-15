В МИДе РФ заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на настоящий момент сотрудничество России и Североатлантического альянса «по гражданской и военной линиям прекращено полностью».

Он также подчеркнул, что НАТО сам отверг все предложения по урегулированию взаимоотношений с российским государством.

При этом, отметил Грушко, возникновение военного конфликта между Россией и альянсом станет настоящей катастрофой для всего человечества.