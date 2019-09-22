В Китае начали взрывать мечети

Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, разрушению подверглись постройки в провинциях Хэньань, Ганьсу, районе Внутренняя Монголия и Нинся-Хуэйском автономном районе. В частности, взорваны купола и минареты в деревне около города Линься, который называют «маленькой Меккой Китая». Там проживает самая многочисленная мусульманская народность Китая — хуэй. Кроме того, власти закрыли три мечети в провинции Юньнань, а по всей стране запретили использование арабской письменности.

В июне власти Китая опровергли информацию о пытках заключенных в лагерях мусульман-уйгуров, еще одной китайской народности. Ошибка заключается в том, что «центры образования и профессиональной подготовки» описывают как концентрационные лагеря, пояснил замглавы МИД КНР КНР Чжан Ханьхуэ.

В августе 2018-го Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР СИ Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.