В Калифорнии неизвестные попытались поджечь мечеть

Полиция США начала расследование предполагаемого поджога одной из мечетей Калифорнии после того, как рядом со зданием была обнаружена надпись, связанная с терактом в Новой Зеландии. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Los Angeles Times.
Инцидент произошел в воскресенье рано утром в мечети города Эскондидо. Как сообщили в полиции, в момент возгорания в здании находились семь человек. Им удалось самостоятельно с помощью огнетушителя потушить огонь до приезда пожарных.
Как заявил член местного мусульманского сообщества Юсеф Миллер, к счастью пожар начался до утренней молитвы, и в здании не было много людей.
По данным полиции, подозреваемый в поджоге оставил послание в виде граффити на парковке мечети. Содержание послания не уточняется, однако правоохранительные органы заявили, что оно имеет отношение к теракту в мечетях Новой Зеландии.
«Если это поджог, то это, вероятно, также является преступлением на почве ненависти», — заявил представитель полицейского управления Эскондидо Крис Лик.
| 2019-03-25T12:23:10+00:00 25 марта 2019, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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