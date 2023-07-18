В Москве в ночь на 18 июля мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина, бросив в ограждение «коктейль Молотова». Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, злоумышленник пришел туда с горючей смесью в бутылке, кинул ее в сторону усыпальницы, но попал лишь в ограждение. Возгорания не случилось, и хулиган был задержан.

Во время задержания мужчина, по данным канала, находился в неадекватном состоянии и оказал полицейским сопротивление.

Как пишет Life со ссылкой на Shot, на задержанного, совершившего дебош в день своего рождения, составили протокол об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудника ОВД.

В настоящее время он дает показания.