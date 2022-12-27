В Московской области полицейские задержали двух пенсионерок, которые предприняли попытку поджога военкомата. Об инциденте, который произошел в Подольске, стало известно Telegram-каналу Baza.

Так, две подозреваемые — женщины 70 и 76 лет — были задержаны возле здания военного комиссариата на проспекте Ленина.

По информации источника, пенсионерки хотели поджечь здание, при этом не уточняется, каким именно способом они это сделали. Серьезного пожара удалось избежать: в военкомате сгорело только окно.