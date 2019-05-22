В Испании потребовали приостановить статус депутатов, которых судит ВС

Испанская прокуратура потребовала приостановить депутатские полномочия пятерых политиков, проходящих по делу о незаконном провозглашении независимости Каталонии в октябре 2017 года, передает РИА Новости.
Соответствующее прошение в среду прокуратура направила в Верховный суд, рассматривающий это дело. По мнению обвинения, ВС должен сообщить парламенту Испании о том, что это должно быть сделано «немедленно», поскольку уголовно-процессуальный кодекс предполагает приостановку полномочий занимающего выборную должность, если он находится в предварительном заключении по обвинению в организации восстания.
Речь идет о четырех депутатах от «Левых республиканцев Каталонии» и «Вместе за Каталонию», избранных в конгресс в результате досрочных парламентских выборов 28 апреля, — Ориоле Жункерасе, Жорди Санчесе, Жорди Туруле и Жозепе Руле, а также сенаторе Рауле Ромеве. В понедельник они лично получили акты о их депутатском статусе, а во вторник присутствовали на учредительных заседаниях парламента. По мнению прокуратуры, приостановка депутатского статуса не входит в полномочия Верховного суда, решения должны принимать конгресс и сенат – причем без предварительного запроса рекомендаций своих юридических служб, а исключительно на основании Уголовно-процессуального кодекса.
Прокуратура просит суд «сообщить президиуму Конгресса депутатов и президиуму сената, что они должны приступить к немедленному применению статьи 384-бис Уголовно-процессуального кодекса, последствиями чего станет приостановка выполнения прав и обязанностей депутатов и сенатора, соответственно, с тем, чтобы президиумы приняли определенные меры для обеспечения выполнения правовых положений», говорится в документе.
В Верховном суде 12 февраля начались слушания в отношении 12 обвиняемых, в том числе ряда бывших членов каталонского правительства, экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель, общественных активистов Жорди Санчеса и Жорди Куишара. Девяти политикам предъявлены обвинения в организации восстания.