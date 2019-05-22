В Испании потребовали приостановить статус депутатов, которых судит ВС

Речь идет о четырех депутатах от «Левых республиканцев Каталонии» и «Вместе за Каталонию», избранных в конгресс в результате досрочных парламентских выборов 28 апреля, — Ориоле Жункерасе, Жорди Санчесе, Жорди Туруле и Жозепе Руле, а также сенаторе Рауле Ромеве. В понедельник они лично получили акты о их депутатском статусе, а во вторник присутствовали на учредительных заседаниях парламента. По мнению прокуратуры, приостановка депутатского статуса не входит в полномочия Верховного суда, решения должны принимать конгресс и сенат – причем без предварительного запроса рекомендаций своих юридических служб, а исключительно на основании Уголовно-процессуального кодекса.