В Испании более 300 семей дали имена своим детям в честь персонажей «Игры престолов»

В Испании живут 57 девочек, которых назвали Дейенерис, сообщает Национальный институт статистики. Еще чаще (279 случаев) можно встретить в стране девочек по имени Арья. Дети с такими именами в основном живут в Мадриде и Барселоне. При этом не приводятся данные по именам других героев саги, передает ТАСС.

«Игру престолов» снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Он был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина.

Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. В настоящий момент десятки тысяч человек подписали петицию с требованием переснять финальный восьмой сезон телесериала и привлечь к этой работе более компетентных сценаристов. Петиция, размещенная на сайте change.org, адресована компании HBO.